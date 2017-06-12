Предприниматели из Австралии осенью посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр международного развития и Тихого океана Австралии Конкетта Фиерраванти-Веллс обсудили в понедельник в Баку развитие двустороннего сотрудничества в сферах судостроения, сельского хозяйства, туризма и очистки территорий от мин.

«Стороны выразили важность расширения двусторонней нормативно-правовой базы и дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Австралией», - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

К.Фиерраванти-Веллс отметила, что в октябре 2017 года в Азербайджан прибудет делегация австралийских предпринимателей. Она также заявила о том, что Австралия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Э.Мамедъяров информировал ее о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув необходимость решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность развития межпарламентской дипломатии, выразив удовлетворение в этой связи деятельностью группой межпарламентской дружбы Австралия-Азербайджан.

Р.Бабаев