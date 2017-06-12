Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 27°

Внешняя политика 12.06.2017 13:22

Предприниматели из Австралии осенью посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр международного развития и Тихого океана Австралии Конкетта Фиерраванти-Веллс обсудили в понедельник в Баку развитие двустороннего сотрудничества в сферах судостроения, сельского хозяйства, туризма и очистки территорий от мин.

«Стороны выразили важность расширения двусторонней нормативно-правовой базы и дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Австралией», - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

К.Фиерраванти-Веллс отметила, что в октябре 2017 года в Азербайджан прибудет делегация австралийских предпринимателей. Она также заявила о том, что Австралия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Э.Мамедъяров информировал ее о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув необходимость решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность развития межпарламентской дипломатии, выразив удовлетворение в этой связи деятельностью группой межпарламентской дружбы Австралия-Азербайджан.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы Юбилей восстановления независимости Азербайджана отметили в Австралии Армения не выполняет договоренности по урегулированию карабахского конфликта – МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Австралии обсудили вопросы организации визитов высшего уровня и расширения торгово-экономических связей Австралия призывает Армению освободить оккупированные территории Азербайджана – глава МИД Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Австралией - президент

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]