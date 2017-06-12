Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае увеличился на 15,5%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-мае 2017 года составил 2,657 тыс. единиц, что на 18,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 2,24 тыс. единиц (рост на 15,5%).

В январе-мае 2017 года в Азербайджан также импортировано 347 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,7 раза), 34 единицы моторных транспортных средств спецназначения (спад на 41,4%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 36 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 12,5%).

Н.Аббасова