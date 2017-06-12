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Транспорт и связь 12.06.2017 13:27

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае увеличился на 15,5%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-мае 2017 года составил 2,657 тыс. единиц, что на 18,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 2,24 тыс. единиц (рост на 15,5%).

В январе-мае 2017 года в Азербайджан также импортировано 347 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,7 раза), 34 единицы моторных транспортных средств спецназначения (спад на 41,4%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 36 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 12,5%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВТО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]