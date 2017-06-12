Количество банкоматов в Азербайджане в январе-апреле выросло на 1,6%, pos-терминалов – сократилось на 1,6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 мая 2017 года составляет 2,493 тыс. единиц, что на 1,6% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 мая в Баку установлено 1,357 тыс. банкоматов (рост на 2,6%), в регионах - 1,136 тыс. банкоматов (рост на 0,35%).

По данным ЦБА, в январе-апреле 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало мая их численность составляет 70,618 тыс. единиц (спад на 1,65%). При этом в Баку имеется 39,836 тыс. pos-терминалов (спад на 1,7%), в регионах – 30,782 тыс. (спад на 1,6%).

В объектах розничной торговли установлено 69,706 тыс. или 98,7% всех pos-терминалов.

А.Ахундов