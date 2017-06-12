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Дальнее зарубежье 12.06.2017 13:47

Полиция Германии арестовала четырех сирийцев по обвинению в терроризме

Стражи порядка ФРГ арестовали четырех сирийцев, предположительно, участвовавших в боевых действиях в Сирии на стороне группировки "Джабхат ан-Нусра" , передает в понедельник немецкий телеканал NDR.

Речь идет о 41-летнем Мустафе К., 39-летнем Абдулле К., 44-летнем Султане К. и 51-летнем Ахмеде К., чьи фамилии пока не раскрываются. Как отмечает телеканал, трое арестованных являются родными братьями.

Как именно сирийцы попали на территорию Германии, не уточняется.

Подозреваемым предъявлены обвинения в членстве в запрещенной группировке, а также в участии в боевых действиях на стороне террористов против сирийского правительства и курдских боевых отрядов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЙЦЫ, ТЕРРОРИЗМ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]