Полиция Германии арестовала четырех сирийцев по обвинению в терроризме

Стражи порядка ФРГ арестовали четырех сирийцев, предположительно, участвовавших в боевых действиях в Сирии на стороне группировки "Джабхат ан-Нусра" , передает в понедельник немецкий телеканал NDR.

Речь идет о 41-летнем Мустафе К., 39-летнем Абдулле К., 44-летнем Султане К. и 51-летнем Ахмеде К., чьи фамилии пока не раскрываются. Как отмечает телеканал, трое арестованных являются родными братьями.

Как именно сирийцы попали на территорию Германии, не уточняется.

Подозреваемым предъявлены обвинения в членстве в запрещенной группировке, а также в участии в боевых действиях на стороне террористов против сирийского правительства и курдских боевых отрядов.