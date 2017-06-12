Японские компании разрабатывают самоуправляемые грузовые суда

Судостроительные компании Японии Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen и Japan Marine United объявили о масштабном проекте по созданию самоуправляемых грузовых кораблей.
Оборудование с использованием искусственного интеллекта, установленное на этих судах, позволит прокладывать максимально безопасные, короткие и удобные маршруты. Искусственный интеллект позволит также избегать морских происшествий, уверены авторы проекта.
Разработчики планируют ввести эти суда в эксплуатацию в 2025 году.
Всего планируется построить около 250 судов. Проект оценивается в сотни миллионов долларов, отмечает BBC.
Первые подобные самоуправляемые суда все-таки будет сопровождать небольшой по численности технический персонал. Однако впоследствии корабли станут полностью автономными.
В 2016 году о планах создания самоуправляемых сухогрузов сообщала компания Rolls-Royce, ее суда должны появиться на морских маршрутах к 2020 году.
"Это то, что происходит здесь и сейчас. Речь идет не о "если получится", а о том, когда получится, - говорил тогда вице-президент компании Оскар Левандер. - Мы увидим эти корабли к концу десятилетия".
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