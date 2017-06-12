Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 27°

Дальнее зарубежье 12.06.2017 14:03

Японские компании разрабатывают самоуправляемые грузовые суда

Судостроительные компании Японии Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen и Japan Marine United объявили о масштабном проекте по созданию самоуправляемых грузовых кораблей.

Оборудование с использованием искусственного интеллекта, установленное на этих судах, позволит прокладывать максимально безопасные, короткие и удобные маршруты. Искусственный интеллект позволит также избегать морских происшествий, уверены авторы проекта.

Разработчики планируют ввести эти суда в эксплуатацию в 2025 году.

Всего планируется построить около 250 судов. Проект оценивается в сотни миллионов долларов, отмечает BBC.

Первые подобные самоуправляемые суда все-таки будет сопровождать небольшой по численности технический персонал. Однако впоследствии корабли станут полностью автономными.

В 2016 году о планах создания самоуправляемых сухогрузов сообщала компания Rolls-Royce, ее суда должны появиться на морских маршрутах к 2020 году.

"Это то, что происходит здесь и сейчас. Речь идет не о "если получится", а о том, когда получится, - говорил тогда вице-президент компании Оскар Левандер. - Мы увидим эти корабли к концу десятилетия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КОРАБЛИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Китайские корабли в очередной раз подошли к спорным островам Сенкаку - японские СМИ Китайские корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку - СМИ Китайские корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку - СМИ Китайские корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку - японские СМИ Китайские корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку Отряд китайских кораблей подошел к спорным островам Сенкаку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]