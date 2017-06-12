Грузия готова подписать контракт с нейтральной компанией по таможенному мониторингу на границе с РФ - Абашидзе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе призвал российскую стороны завершить работу для подписания контракта с нейтральной швейцарской компанией по осуществлению таможенного мониторинга товарооборота на грузино-российской границе.
"Мы ознакомились с комментарием Григория Карасина (статс-секретарь, замглавы МИД РФ - ИФ) от 10 июня, который касается оформленного в 2011 году соглашения между правительствами Грузии и России о таможенном мониторинге", - заявил З.Абашидзе журналистам в понедельник.
При этом он отметил, что в ответ на комментарий МИД РФ от 6 июня внешнеполитическое ведомство Грузии сделало заявление, в котором ясно и полностью представлена позиция грузинской стороны, связанная с данным соглашением.
"Думаю, что на этом этапе в каком-либо дополнении в отношении этого вопроса нет необходимости", - сказал З.Абашидзе.
По его словам, "грузинская сторона еще раз подтверждает, что готова в соответствии со всеми пунктами соглашения от 2011 года оформить контракт с нейтральной компанией и начать осуществление этого соглашения".
"Мы вновь призываем Российскую Федерацию также завершить работу для подписания с этой компанией контракта, чтобы началось его осуществление в полном соответствии с соглашением", - заявил З. Абашидзе.
Спецпредставитель грузинского премьера напомнил, что в этот процесс активно включена швейцарская сторона, при помощи которой удалось урегулировать ряд вопросов, связанных с соглашением от 2011 года. "Мы готовы с ее включенностью и существующими форматами продолжить работу над этим вопросом", - подчеркнул З. Абашидзе.
Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.
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