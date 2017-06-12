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СНГ 12.06.2017 14:32

В Евросоюзе не видят миграционных угроз в связи с введением безвизового режима для Украины

В Европейском Союзе не ожидают миграционных рисков со стороны граждан Украины с момента действия безвизового режима, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания. Конечно же, граждане Украины со своей стороны должны уважать и обязательства, и права, которые предусматривает безвизовый режим", - сказал посол журналистам в понедельник, отвечая на вопрос относительно опасений по поводу большого наплыва граждан Украины в страны ЕС после вступления в силу безвизового режима.

По его словам, украинцы "демонстрируют радость и энтузиазм по поводу введения безвизового режима с ЕС".

"Я уверен, что многие воспользуются этой возможностью", - добавил Х.Мингарелли.

"Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима", - подытожил посол.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]