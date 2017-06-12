ГНФАР удвоил в 2016г портфель инвестиций в депозиты в иностранных банках

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил в 2016 году портфель инвестиций в депозиты в иностранных банках в 2,1 раза - до 3 млрд 758,908 млн манатов, отмечается в финансовой отчетности ГНФАР за 2016 год.
Согласно отчетности, опубликованной на сайте фонда, ГНФАР в 2016 году имел депозиты в четырех банках Турции и в Международном Банке Азербайджана, тогда как в 2015 году фонд имел депозиты в четырех банках Турции.
При этом депозиты в Turkiye Garanti Bankasi на 31 декабря 2016 года составляют 637,988 млн манатов (рост на 8,6%), Turkiye Is Bankasi A.S. Istanbul - 637,977 млн манатов (рост на 9,2%), T.C.Ziraat Bankasi – 429,025 млн манатов (рост на 10,4%), Akbank T.A.S. – 280,168 млн манатов (рост на 19,8%), в Международном банке Азербайджана – 1 млрд 773,75 млн манатов.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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