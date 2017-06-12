Еврокомиссар Хан примет участие в обсуждениях по новому соглашению о сотрудничестве между Баку и Брюсселем - Мамедъяров

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан прибудет 15 июня в Баку для обсуждения проекта нового соглашения по стратегическому сотрудничеству Азербайджан-ЕС.
"15 июня Й.Хан посетит Баку для участия в обсуждениях соглашения по стратегическому сотрудничеству Азербайджан-ЕС", - заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в понедельник.
Ф.Исазаде
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