Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 27°

Внешняя политика 12.06.2017 14:01

Еврокомиссар Хан примет участие в обсуждениях по новому соглашению о сотрудничестве между Баку и Брюсселем - Мамедъяров

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан прибудет 15 июня в Баку для обсуждения проекта нового соглашения по стратегическому сотрудничеству Азербайджан-ЕС.

"15 июня Й.Хан посетит Баку для участия в обсуждениях соглашения по стратегическому сотрудничеству Азербайджан-ЕС", - заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в понедельник.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Новое соглашение по партнерству выведет отношения между Азербайджаном и ЕС на новый уровень, считают в Баку Брюссель готов оказывать Баку содействие в реформах в ненефтяном секторе - глава офиса ЕС в Азербайджане Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики Азербайджан и ЕС обсудят соглашение о стратегическом партнерстве в середине июня в Баку Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы Брюссель и Баку призвали международное сообщество содействовать скорейшему и мирному урегулированию карабахского конфликта

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]