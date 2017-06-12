Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Эстонии Эльмар Мамедъяров и Свен Миксер на встрече в Баку в понедельник провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

"Мы провели двусторонние встречи в двух форматах – тет-а-тет и в рамках делегаций. Обсудили ряд двусторонних вопросов, обменялись мнениями", - сказал Э.Мамедъяров на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой.

По его словам, между сторонами ведется интенсивный диалог, в том числе по вопросам экономического сотрудничества. "Около 10 эстонских компаний действуют в Азербайджане – в сферах строительства, IT", - отметил азербайджанский министр.

С.Миксер подчеркнул, что Азербайджан и Эстония имеют большой потенциал для углубления отношений, в частности, в сферах образования, IT. "Мы считаем, что должны работать для расширения сотрудничества в этих направлениях", - отметил он.

Он выразил надежду, что добавил, что Азербайджан и ЕС подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве. "Для нас контент соглашения очень важен, он также положительно повлияет на отношения Баку и Таллинна", - добавил он.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, подчеркнул, что "мы находимся на правильном пути для ускорения процесса переговоров с ЕС, надеемся на успех".

Глава МИД Азербайджана также поблагодарил коллегу за приглашение посетить Таллинн.

Ф.Исазаде