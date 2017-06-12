Армения не выполняет резолюции ООН по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Эстонии Свен Миксер считает, что Минская группа ОБСЕ способна содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Нет военного решения для карабахского конфликта. Мирное урегулирование служит интересам сторон, вовлеченных в конфликт. Необходимо прекратить военную риторику. Я верю, что нет другого формата, кроме МГ ОБСЕ, которая сможет приложить все усилия для урегулирования конфликта", - сказал С.Миксер в понедельник в Баку на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Э.Мамедъяровым.

Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул, что проинформировал эстонского коллегу о ситуации вокруг урегулирования конфликта. Э.Мамедъяров добавил, что Армения до сих пор не выполнила резолюции ООН по Нагорному Карабаху.

Ф.Исазаде