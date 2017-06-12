Навальный задержан, сообщает его супруга

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила о его задержании в подъезде дома.

А.Навального "задержали в подъезде дома", написала жена оппозиционера в его микроблоге в Twitter.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных органов.