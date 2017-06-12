Около 50 детей в Азербайджане, отравившихся сырой водой, остаются в больницах, их состояние стабильное – Минздрав

Около 50 детей, отравившихся в субботу в Сумгайыте, все еще остаются в больницах.

«46 детей, пострадавших от отравления сырой водой, пока остаются в больницах, где получают стационарное лечение», - сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, состояние находящихся в больнице детей - стабильное.

«Скоро они будут выписаны домой», - отметила С.Ахмедова, подчеркнув, что всего пострадали от инцидента 136 детей.

Как сообщалось, дети в возрасте 2-5 лет поступили в субботу в больницы Сумгайыта в связи с массовым отравлением. У большинства детей диагностировали острую кишечную инфекцию.

Р.Бабаев