Баку настаивает на начале субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху – глава МИД Азербайджана

Документ, обсуждаемый по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, остается прежним, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Документ урегулирования конфликта остается прежним. Над ним проводилась работа на уровне президентов Азербайджана, Армении и России в ходе совместной встречи в Санкт-Петербурге (в 2016г - ИФ). И этот документ на данный момент остается основным на столе переговоров», - сказал Э.Мамедъяров на совместной с главой МИД Эстонии Свеном Миксером пресс-конференции в понедельник в Баку.

Глава МИД Азербайджана отметил, что в ходе встречи со своими российским и армянским коллегами в апреле текущего года в Москве "он обсудил вопросы продвижения вперед переговорного процесса".

«Я не могу сказать сейчас, с какими предложениями сопредседатели приедут в Баку (19 июня - ИФ)», - подчеркнул Э.Мамедъяров, комментируя визит сопредседателей МГ ОБСЕ визит в регион.

По его словам, в настоящее время посредники переговорного процесса находятся в Армении. «Скорее всего, они посетят оккупированный Нагорный Карабах. Подождем, с каким меседжем они приедут из Армении в Баку», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан выступает за начало проведения субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху. «Позиция Азербайджана остается неизменной. Статус-кво должен быть изменен, так как всем известно, какими могут быть последствия при его сохранении», - сказал Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде