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Регион 12.06.2017 15:03

Иранская полиция ликвидировала четырех подозреваемых в причастности к исламистам

Полиция Ирана уничтожила четырех вооруженных людей, предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" , передает в понедельник иранское агентство "Тасним".

Операция была проведена в южной провинции Хормозган, в ходе нее были изъяты взрывчатые вещества, оружие и флаг ИГ.

"Полиция Ирана столкнулась с четырьмя вооруженными людьми и ликвидировала их в горной местности на юге страны", - приводит агентство слова представителя местных правоохранительных органов.

Двое убитых, отмечает "Тасним", были гражданами других государств, однако их национальная принадлежность пока не уточняется.

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Тэги: ИРАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]