Иранская полиция ликвидировала четырех подозреваемых в причастности к исламистам

Полиция Ирана уничтожила четырех вооруженных людей, предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" , передает в понедельник иранское агентство "Тасним".
Операция была проведена в южной провинции Хормозган, в ходе нее были изъяты взрывчатые вещества, оружие и флаг ИГ.
"Полиция Ирана столкнулась с четырьмя вооруженными людьми и ликвидировала их в горной местности на юге страны", - приводит агентство слова представителя местных правоохранительных органов.
Двое убитых, отмечает "Тасним", были гражданами других государств, однако их национальная принадлежность пока не уточняется.
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