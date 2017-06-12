Иранская полиция ликвидировала четырех подозреваемых в причастности к исламистам

Полиция Ирана уничтожила четырех вооруженных людей, предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" , передает в понедельник иранское агентство "Тасним".

Операция была проведена в южной провинции Хормозган, в ходе нее были изъяты взрывчатые вещества, оружие и флаг ИГ.

"Полиция Ирана столкнулась с четырьмя вооруженными людьми и ликвидировала их в горной местности на юге страны", - приводит агентство слова представителя местных правоохранительных органов.

Двое убитых, отмечает "Тасним", были гражданами других государств, однако их национальная принадлежность пока не уточняется.