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СНГ 12.06.2017 15:15

Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

Закон был принят Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения предусматривают штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением во всех случаях.

Ранее П.Порошенко заявлял, что подпишет принятый Верховной Радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование георгиевской ленты, как только он будет передан ему на подпись.

Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн. Курс украинской гривны - 2,18 руб. за 1 грн.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СИМВОЛ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]