Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.
Закон был принят Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.
Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением.
Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения предусматривают штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением во всех случаях.
Ранее П.Порошенко заявлял, что подпишет принятый Верховной Радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование георгиевской ленты, как только он будет передан ему на подпись.
Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн. Курс украинской гривны - 2,18 руб. за 1 грн.
Баку настаивает на начале субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху – глава МИД Азербайджана
Армения не выполняет резолюции ООН по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества
ГНФАР удвоил в 2016г портфель инвестиций в депозиты в иностранных банках
Количество банкоматов в Азербайджане в январе-апреле выросло на 1,6%, pos-терминалов – сократилось на 1,6%
Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае увеличился на 15,5%
Около 50 детей в Азербайджане, отравившихся сырой водой, остаются в больницах, их состояние стабильное – Минздрав
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, 10 пострадали - МВД
В мае в Азербайджане найдено и обезврежено более 500 мин и боеприпасов
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»