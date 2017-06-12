Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 28°

Дальнее зарубежье 12.06.2017 17:03

В Германии вводят контроль на границах в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Власти ФРГ принимают временные меры по введению пограничного контроля в связи с саммитом "Группы двадцати", который состоится в июле в Гамбурге, пишет в понедельник немецкая газета "Франкфуртер рундшау" со ссылкой на МВД страны.

Как подчеркнули в министерстве, проверки будут охватывать как наземную, так и воздушную территорию Германии.

При этом в МВД ФРГ добавили, что подобные меры направлены на то, чтобы предотвратить возможный въезд в страну тех лиц, которые могут представлять опасность для общественного порядка.

Ожидается, что контроль на германских границах будет действовать с 12 июня по 11 июля. Тем не менее, контрольные мероприятия будут "гибкими" по отношению к тем, кто прибывает в ФРГ, отмечает издание.

Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, G20, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]