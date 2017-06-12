В Германии вводят контроль на границах в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Власти ФРГ принимают временные меры по введению пограничного контроля в связи с саммитом "Группы двадцати", который состоится в июле в Гамбурге, пишет в понедельник немецкая газета "Франкфуртер рундшау" со ссылкой на МВД страны.

Как подчеркнули в министерстве, проверки будут охватывать как наземную, так и воздушную территорию Германии.

При этом в МВД ФРГ добавили, что подобные меры направлены на то, чтобы предотвратить возможный въезд в страну тех лиц, которые могут представлять опасность для общественного порядка.

Ожидается, что контроль на германских границах будет действовать с 12 июня по 11 июля. Тем не менее, контрольные мероприятия будут "гибкими" по отношению к тем, кто прибывает в ФРГ, отмечает издание.

Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.