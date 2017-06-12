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Дальнее зарубежье 12.06.2017 17:17

Военные самолеты США и НАТО провели в День России разведоперацию у российских границ

Самолеты ВВС США и НАТО в День России провели очередную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их информации, стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и RC-135W с бортовым номером 62-4138, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершили один за другим полеты у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем. Около трех часов каждый из них вел радиотехническую разведку вдоль российских морских и сухопутных границ.

Тем временем за российской территорией на юге Балтики наблюдал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, который, встав в круг, осуществлял полет к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского города Гданьска.

Накануне в рамках проходящих на Балтике натовских учений вблизи российских границ совершили полеты стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н ВВС США.

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Тэги: США, НАТО, РАЗВЕДКА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]