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СНГ 12.06.2017 17:45

В ходе визита генсека ООН в Туркменистан планируется подписание пакета документов о развитии партнерства

Разработана и согласована программа визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Туркменистан, который запланирован на 13 июня, сообщает Государственное информагентство страны в понедельник.

Программой запланированы встречи на высоком уровне.

Отмечается, что подготовленная программа была рассмотрена на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана, которое президент Гурбангулы Бердымухамедов провел 10 июня.

"По итогам предстоящих переговоров в верхах планируется подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства",- отмечалось в ходе совместного заседания.

Также ранее Центр новостей ООН сообщал, что А.Гуттериш побывает 13 июня в Туркменистане и примет участие в Ашхабаде в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ООН, ГЕНСЕК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]