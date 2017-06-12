В ходе визита генсека ООН в Туркменистан планируется подписание пакета документов о развитии партнерства

Разработана и согласована программа визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Туркменистан, который запланирован на 13 июня, сообщает Государственное информагентство страны в понедельник.

Программой запланированы встречи на высоком уровне.

Отмечается, что подготовленная программа была рассмотрена на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана, которое президент Гурбангулы Бердымухамедов провел 10 июня.

"По итогам предстоящих переговоров в верхах планируется подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства",- отмечалось в ходе совместного заседания.

Также ранее Центр новостей ООН сообщал, что А.Гуттериш побывает 13 июня в Туркменистане и примет участие в Ашхабаде в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.