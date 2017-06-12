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Дальнее зарубежье 12.06.2017 18:03

Расширения ЕС при Еврокомиссии Юнкера не может быть из-за незавершенности переговоров со странами-кандидатами - член ЕК

Заявление Еврокомиссии нынешнего состава о том, что в течение ее мандата не будет очередного расширения Евросоюза, было сделано с учетом технических элементов процесса, объяснил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

"Действительно, было вполне очевидно, что не представлялось реалистичным завершить переговоры о вступлении (новых кандидатов - ИФ) до конца нынешнего, 2017, года или в начале 2018 года. А это необходимо для процесса ратификации в парламентах государств-членов до конца нынешнего мандата", - сказал Й.Хан.

То есть, такой процесс требует, чтобы переговоры завершились примерно за два года до истечения мандата, уточнил еврокомиссар.

Тем временем, по его словам, переговоры со странами-кандидатами могут продолжаться и прийти к результату при мандате следующей Еврокомиссии.

"Но это надлежит решать будущей Еврокомиссии в ходе своего мандата. Нужно будет, чтобы она определила условия, которые должны быть приняты во внимание в том, что касается уровня зрелости процесса вступления", - сказал Й.Хан.

Представляя программу своей коллегии после избрания председателем Европейской комиссии в 2014 году, Жан-Клод Юнкер заявил, что в течение его пятилетнего мандата нового расширения ЕС не будет.

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Тэги: ЕС, РАСШИРЕНИЕ, ЕВРОКОМИССИЯ, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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