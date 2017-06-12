Правительство Финляндии на грани распада, заявляют премьер и глава Минфина страны

Правительство Финляндии находится на грани распада, заявили в понедельник в Твиттере лидеры партии Центра премьер-министр Юха Сипиля (Juha Sipila) и Коалиционной партии министр финансов Петтери Орпо (Petteri Orpo).

"Дискуссии окончены. Наше предложение парламентским фракциям "Центра" и Коалиционной партии: предпосылок для дальнейшего сотрудничества с "Истинными финнами" нет", заявили они одинаковыми твитами о судьбе переговоров с третьей входящей в коалицию правящей политической организацией "Истинные финны".

В понедельник в 19.30 парламентские фракции партий Центра и Коалиционной партии приступят к обсуждению дельнейших шагов.

У коалиции в парламенте 123 мандата из 200. В случае ухода из коалиции "Истинных финнов" останется 86 голосов. Местные политологи и СМИ не исключают, что в новую коалицию могут войти депутаты от Шведской народной партии (10 мандатов) и Христианские демократы (5 мандатов). Они уже заявили о готовности войти в правящий союз.

В то же время оппозиционные "Левый союз" и "Зеленые" высказываются за проведение внеочередных парламентских партий. К этой идее склоняется и ряд политиков из Социал-демократической партии.

Распад коалиции ожидается в связи со сменой руководства в партии "Истинные финны".

На состоявшемся в субботу партийном съезде "Истинных финнов" вместо председателя, министра иностранных дел Тимо Сойни (Timi Soini) лидером политической организации был избран критически относящийся ЕС и иммиграционной политике депутат Европарламента Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho). Все три новых заместителя председателя Лаура Хухтасаари (Laura Huhtasaari), Теуво Хаккарайнен (Teuvo Hakkarainen) и Юхо Ээрола (Juho Eerola) тоже известны как представители анти-имиграционного евроскептического крыла партии.

Комментируя перестановки в партии "Истинных финнов", премьер-министр Ю.Сипиля заявил в воскресенье в программе финского радио Yle Radio Suomi, что "нынешнее правительство сможет продолжить работу только, если "Истинным финнам" и другим правящим партиям удастся найти общую основу ценностей".

Премьер-министр Ю.Сипиля пообещал, что во второй половине дня сообщит журналистам о сложившейся ситуации и дальнейших шагах коалиции.