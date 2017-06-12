Юнкер примет участие в саммите ЕС-Украина в Киеве 12-13 июля

Великим днем для Украины и ее граждан назвал официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерштейн введение в минувшее воскресенье безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.
"В этом контексте председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер направится в Киев 12-13 июля для участия в саммите (ЕС-Украина - ИФ)", - объявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Москва и Баку расширяют сотрудничество по многим направлениям, включая туризм - посол РФ в Азербайджане
Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана – Расизаде
НАТО содействует усилиям Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта - Аппатурай
Астана и Баку подготовили "дорожную карту" для удвоения товарооборота – глава Минэнерго Казахстана
ЧБТР выделил кредитов на 360 млн евро для реализации проектов в частном секторе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 5 млн манатов на строительство автодороги
Пожарные эвакуировали в Баку 5 жильцов здания, в котором возник пожар - МЧС
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Около 50 детей в Азербайджане, отравившихся сырой водой, остаются в больницах, их состояние стабильное – Минздрав
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
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Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»