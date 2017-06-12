Юнкер примет участие в саммите ЕС-Украина в Киеве 12-13 июля

Великим днем для Украины и ее граждан назвал официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерштейн введение в минувшее воскресенье безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

"В этом контексте председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер направится в Киев 12-13 июля для участия в саммите (ЕС-Украина - ИФ)", - объявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.