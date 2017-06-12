В Ингушетии умерла одна из самых пожилых женщин в мире

Самая старая жительница Ингушетии Мадинат Дзадзиева скончалась в возрасте 116 лет, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник правительства республики в понедельник.
"Мадинат Дзадзиева была не только самой старой жительницей республики, но и одной из самых пожилых женщин на планете. Ей было 116 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, она помнила Октябрьскую революцию, депортацию ингушского народа, но, несмотря на все тяготы жизни, осталась жизнерадостным, доброжелательным человеком. М.Дзадзиева вырастила четверых детей: трех сыновей и дочь. У нее 30 внуков и 52 правнука.
Он отметил, что в 1987 году М.Дзадзиева потеряла зрение, но в ноябре 2011 года в 110-летнем возрасте в сопровождении внука, являясь самой пожилой паломницей из России, совершила хадж по святым местам Мекки и Медины и благополучно вернулась домой в Ингушетию, выполнив все обряды.
М.Дзадзиева вылетела из Нальчика в Иорданию, откуда 1700 км добиралась с другими паломниками до Медины. Это был уникальный случай. За последние десять лет только два человека из России в возрасте более ста лет совершили хадж.
Свои соболезнования по поводу кончины долгожительницы выразил глава республики Юнус-Бек Евкуров.
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