Пожарные эвакуировали в Баку 5 жильцов здания, в котором возник пожар - МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали пятерых жильцов многоэтажного жилого здания в Баку, в котором в понедельник возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На втором этаже расположенного в Ясамальском районе Баку пятиэтажного дома загорелись 15 электрических счетчиков и электрический кабель», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарные эвакуировали пятерых жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры.

"Пожар был потушен в 14:11 часов", - отмечает ведомство.

Р.Бабаев