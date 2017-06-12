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Карабахский конфликт 12.06.2017 17:25

НАТО содействует усилиям Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта - Аппатурай

НАТО поддерживает усилия, направленные на мирное решение нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель Североатлантического альянса на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Мы внимательно следим за региональным развитием, получаем информацию, знаем, что в последнее время инциденты в зоне конфликта участились, увеличилась воинственная риторика. Мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное решение конфликта", - сказал Д.Аппатурай на пресс-конференции в Ереване.

Он также отметил, что НАТО обеспокоена ростом уровня гонки вооружений в регионе.

"Это увеличивает вражду. Но из заявлений Минской группы ОБСЕ понятно, что посредники выступают за исключительно мирное решение, а политика НАТО сводится к уменьшению уровня напряжения, вражды и достижению мира", - сказал Д.Аппатурай.

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Тэги: НАТО, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]