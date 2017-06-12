НАТО содействует усилиям Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта - Аппатурай

НАТО поддерживает усилия, направленные на мирное решение нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель Североатлантического альянса на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
"Мы внимательно следим за региональным развитием, получаем информацию, знаем, что в последнее время инциденты в зоне конфликта участились, увеличилась воинственная риторика. Мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное решение конфликта", - сказал Д.Аппатурай на пресс-конференции в Ереване.
Он также отметил, что НАТО обеспокоена ростом уровня гонки вооружений в регионе.
"Это увеличивает вражду. Но из заявлений Минской группы ОБСЕ понятно, что посредники выступают за исключительно мирное решение, а политика НАТО сводится к уменьшению уровня напряжения, вражды и достижению мира", - сказал Д.Аппатурай.
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