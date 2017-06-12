В Москве ожидается гроза, град, шквалистый ветер - МЧС

Главное управление МЧС России по Москве экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в понедельник вечером в столице.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - сообщает ведомство.

Управление МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также соблюдать скоростной режим на трассе.