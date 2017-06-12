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СНГ 12.06.2017 19:18

В Москве ожидается гроза, град, шквалистый ветер - МЧС

Главное управление МЧС России по Москве экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в понедельник вечером в столице.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - сообщает ведомство.

Управление МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также соблюдать скоростной режим на трассе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, НЕПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]