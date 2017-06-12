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Регион 12.06.2017 17:48

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 близ берегов Турции, о пострадавших и разрушениях не сообщается

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от западного побережья Турции, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Европейского сейсмологического центра.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 87 километрах к северо-западу от турецкой провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

По данным издания "Индепендент", подземные толчки также затронули греческий остров Лесбос.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]