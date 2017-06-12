Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 близ берегов Турции, о пострадавших и разрушениях не сообщается

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от западного побережья Турции, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Европейского сейсмологического центра.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 87 километрах к северо-западу от турецкой провинции Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

По данным издания "Индепендент", подземные толчки также затронули греческий остров Лесбос.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.