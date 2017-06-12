Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана – Расизаде

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отмечают наличие хорошего потенциала для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Таллинном в различных сферах, сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

«Премьер А.Расизаде отметил успешное экономическое развитие Азербайджана, подчеркнул, что тесно участвующий в обеспечении энергобезопасности Европы Баку придает большое значение сотрудничеству с Эстонией, являющейся активным членом европейской семьи», - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил наличие необходимой политической воли и правовой базы для расширения культурно-экономических отношений.

Стороны отметили необходимость реализации представителями государственного и частного секторов совместных проектов в различных сферах экономики, в том числе в ненефтяном секторе, АПК, транспорте, информационных технологий, торговли, туризма. Собеседники подчеркнули также, что расширение сотрудничества в рамках Европейского Союза послужит интересам обеих стран.

Говоря о ходе переговорного процесса по мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта, А.Расизаде отметил наличие двойного подхода, демонстрируемого к этому вопросу со стороны некоторых государств. Премьер-министр подчеркнул, что урегулирование проблемы возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Бабаев