Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана – Расизаде

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отмечают наличие хорошего потенциала для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Таллинном в различных сферах, сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.
«Премьер А.Расизаде отметил успешное экономическое развитие Азербайджана, подчеркнул, что тесно участвующий в обеспечении энергобезопасности Европы Баку придает большое значение сотрудничеству с Эстонией, являющейся активным членом европейской семьи», - говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил наличие необходимой политической воли и правовой базы для расширения культурно-экономических отношений.
Стороны отметили необходимость реализации представителями государственного и частного секторов совместных проектов в различных сферах экономики, в том числе в ненефтяном секторе, АПК, транспорте, информационных технологий, торговли, туризма. Собеседники подчеркнули также, что расширение сотрудничества в рамках Европейского Союза послужит интересам обеих стран.
Говоря о ходе переговорного процесса по мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта, А.Расизаде отметил наличие двойного подхода, демонстрируемого к этому вопросу со стороны некоторых государств. Премьер-министр подчеркнул, что урегулирование проблемы возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Бабаев
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