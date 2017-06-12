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Дальнее зарубежье 12.06.2017 19:28

Командующий ВВС НАТО посетил Эстонию

Командующий ВВС НАТО генерал Тод Д. Вольтерс (Tod D. Wolters) посетил в понедельник авиабазу Эмари (Amari) в Эстонии, где встретился с командующим ВВС Эстонии полковником Яаком Тариеном (Jaak Tarien), командирами базирующегося в Эмари отряда ВВС Испании и других частей союзников.

"Воздушное пространство Эстонии является частью единого воздушного пространства НАТО и ВВС Эстонии являются органической частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Визит командующего ВВС НАТО авиабазы в Эмари является знаком того, что ВВС НАТО вносит вклад в сохранение мира и стабильности в нашем регионе", - прокомментировал визит полковник Я.Тариен, слова которого приводят "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии.

Он отметил, что генерал Т.Вольтерс является одновременно командующим ВВС США в Европе и Африке, "и для Соединенных штатов по-прежнему важно укрепление безопасности в Европе".

По данным сил обороны Эстонии, в составе ВВС США в Европе и Африке насчитывается более 35 военнослужащих, которых можно использовать и в операциях НАТО. Командование ВВС НАТО располагается на авиабазе Рамштейн (Ramstein) в Германии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ВВС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]