Командующий ВВС НАТО посетил Эстонию

Командующий ВВС НАТО генерал Тод Д. Вольтерс (Tod D. Wolters) посетил в понедельник авиабазу Эмари (Amari) в Эстонии, где встретился с командующим ВВС Эстонии полковником Яаком Тариеном (Jaak Tarien), командирами базирующегося в Эмари отряда ВВС Испании и других частей союзников.

"Воздушное пространство Эстонии является частью единого воздушного пространства НАТО и ВВС Эстонии являются органической частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Визит командующего ВВС НАТО авиабазы в Эмари является знаком того, что ВВС НАТО вносит вклад в сохранение мира и стабильности в нашем регионе", - прокомментировал визит полковник Я.Тариен, слова которого приводят "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии.

Он отметил, что генерал Т.Вольтерс является одновременно командующим ВВС США в Европе и Африке, "и для Соединенных штатов по-прежнему важно укрепление безопасности в Европе".

По данным сил обороны Эстонии, в составе ВВС США в Европе и Африке насчитывается более 35 военнослужащих, которых можно использовать и в операциях НАТО. Командование ВВС НАТО располагается на авиабазе Рамштейн (Ramstein) в Германии.