Президент Алиев выделил более 5 млн манатов на строительство автодороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" 5,3 млн манатов на строительство автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Автодорога Хырдалан-Бинагади-Балаханы соединяет шесть населенных пункта, в которых проживает 188 тыс. человек.

Средства на эти цели выделяются из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов