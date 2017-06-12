ЧБТР выделил кредитов на 360 млн евро для реализации проектов в частном секторе Азербайджана

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до сих пор выделил кредиты на 359 млн евро на реализацию 34 проектов в частном секторе Азербайджана, говорится в сообщении министерства финансов страны.

Согласно сообщению, министр финансов Самир Шарифов в понедельник принял в Баку президента ЧБТР Ихсана Угура Деликанлы.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, отметили роль банка в поддержке реального сектора Азербайджана.

«До сих пор ЧБТР выделил 359 млн евро на 34 проекта в частном секторе Азербайджана. Это составляет 8,4% кредитного портфеля ЧБТР», - говорится в сообщении министерства.

Министерство напоминает, что уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, акционерный капитал – 2,29 млрд евро. Азербайджан в акционерном капитале банка имеет долю в 5%.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии.

А.Ахундов