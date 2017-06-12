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Дальнее зарубежье 12.06.2017 19:41

В МИД Британии настаивают на ослаблении арабскими странами блокады против Дохи

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник выразил обеспокоенность резкими действиями ряда арабских государств против Катара.

"Я призываю их (арабские страны - ИФ) предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и выработать решение путем медиации", - отмечается в заявлении Б.Джонсона, распространенного пресс-службой британского внешнеполитического ведомства.

"Я обеспокоен некоторыми резкими действиями, которые были предприняты Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Бахрейном в отношении важного партнера (Катара - ИФ)", - подчеркнул министр.

При этом Б.Джонсон призвал арабские страны "ослабить блокаду", которая была введена против Катара.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КАТАР, БЛОКАДА, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]