В МИД Британии настаивают на ослаблении арабскими странами блокады против Дохи

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник выразил обеспокоенность резкими действиями ряда арабских государств против Катара.

"Я призываю их (арабские страны - ИФ) предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и выработать решение путем медиации", - отмечается в заявлении Б.Джонсона, распространенного пресс-службой британского внешнеполитического ведомства.

"Я обеспокоен некоторыми резкими действиями, которые были предприняты Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Бахрейном в отношении важного партнера (Катара - ИФ)", - подчеркнул министр.

При этом Б.Джонсон призвал арабские страны "ослабить блокаду", которая была введена против Катара.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.