Четыре новых министра приняли присягу в Эстонии

В Эстонии в парламенте в понедельник к должностной присяге приведены четыре новых министра.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Эстонии, после приведения к присяге они считаются приступившими в деятельности.

Посты министра обороны занял Юри Луйк (Juri Luik), министра финансов Тоомас Тынисте (Toomas Toniste), окружающей среды Сийм Кийслер (Siim Kiisler).

Они назначены министрами в связи с перестановками в партии Союз Отечества-Республика, которой принадлежат эти посты согласно коалиционному договору.

Кроме того, министром государственного управления стал генеральный секретарь партии Центра Яак Ааб (Jaak Aab), сменивший на этом посту Михаила Корба (Mihhail Korb) , который подал в отставку 24 мая в связи с критикой в его адрес из-за высказываний против членства Эстонии в НАТО.