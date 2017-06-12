Четыре новых министра приняли присягу в Эстонии

В Эстонии в парламенте в понедельник к должностной присяге приведены четыре новых министра.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Эстонии, после приведения к присяге они считаются приступившими в деятельности.
Посты министра обороны занял Юри Луйк (Juri Luik), министра финансов Тоомас Тынисте (Toomas Toniste), окружающей среды Сийм Кийслер (Siim Kiisler).
Они назначены министрами в связи с перестановками в партии Союз Отечества-Республика, которой принадлежат эти посты согласно коалиционному договору.
Кроме того, министром государственного управления стал генеральный секретарь партии Центра Яак Ааб (Jaak Aab), сменивший на этом посту Михаила Корба (Mihhail Korb) , который подал в отставку 24 мая в связи с критикой в его адрес из-за высказываний против членства Эстонии в НАТО.
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