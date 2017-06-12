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Дальнее зарубежье 12.06.2017 20:31

Четыре новых министра приняли присягу в Эстонии

В Эстонии в парламенте в понедельник к должностной присяге приведены четыре новых министра.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Эстонии, после приведения к присяге они считаются приступившими в деятельности.

Посты министра обороны занял Юри Луйк (Juri Luik), министра финансов Тоомас Тынисте (Toomas Toniste), окружающей среды Сийм Кийслер (Siim Kiisler).

Они назначены министрами в связи с перестановками в партии Союз Отечества-Республика, которой принадлежат эти посты согласно коалиционному договору.

Кроме того, министром государственного управления стал генеральный секретарь партии Центра Яак Ааб (Jaak Aab), сменивший на этом посту Михаила Корба (Mihhail Korb) , который подал в отставку 24 мая в связи с критикой в его адрес из-за высказываний против членства Эстонии в НАТО.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]