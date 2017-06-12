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СНГ 12.06.2017 20:47

Возможность открытия консульства Молдавии в Петербурге стала предметом разговора президента Додона и губернатора Полтавченко

Президент Молдавии Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обсудили вопрос об открытии консульства Молдавии в северной столице России.

Об этом И.Додон написал на Facebook, комментируя результаты состоявшейся в понедельник встречи.

"Затронули вопросы регионального сотрудничества. Отдельно отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге. Это крайне важно для примерно 200 тыс. наших соотечественников, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе, а также для молдавских экономических агентов", - отметил молдавский президент.

Он выразил удовлетворение тем, что визит Г.Полтавченко в Молдавию состоялся в День России, что, по мнению, президента "является еще одним знаком уважения к нам с российской стороны".

"В ходе беседы выразил удовлетворение успешным продвижением молдавско-российского сотрудничества в течение последнего полугода. Целый ряд договорённостей, достигнутых в ходе моих встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, успешно реализовываются, несмотря на многочисленные трудности и умышленные препятствия", - подчеркнул И.Додон.

Он поблагодарил российскую сторону за принятые решения, "дающие возможность дополнительным молдавским винодельческим компаниям возобновить экспорт своей продукции на российский рынок".

"Выразил особую признательность за принятые меры по легализации пребывания на территории России десятков тысяч молдавских трудовых мигрантов, что дало им возможность и дальше работать в России. Поговорили об углублении сотрудничества экономического и культурного сотрудничества между Санкт-Петербургом и городами Молдавии в заимствовании передового опыта северной столицы России в реализации городских программ", - написал президент.

По его словам, также обсуждалась возможность открытия ещё одного пункта пропуска для молдавских экономических агентов с целью допуска молдавской продукции в северные районы России.

"Поговорили о расширении бизнес-контактов между деловыми кругами наших стран, о привлечении российских инвестиций в экономику Молдавии, а также о дальнейшем развитии молдо-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, договорились об организации турне Ансамбля народных танцев "Жок" в Санкт-Петербург до конца года", - отметил И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВО, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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