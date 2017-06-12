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Дальнее зарубежье 12.06.2017 21:00

В несанкционированной акции в Петербурге участвовало около 3,5 тысяч человек, 500 задержаны - МВД

500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"В Санкт-Петербурге в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысяч человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников для разбирательства", - сказал сотрудник пресс-центра.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]