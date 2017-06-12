В несанкционированной акции в Петербурге участвовало около 3,5 тысяч человек, 500 задержаны - МВД

500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"В Санкт-Петербурге в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысяч человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников для разбирательства", - сказал сотрудник пресс-центра.