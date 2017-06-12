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Дальнее зарубежье 12.06.2017 21:17

Главы МИД стран ЕС обсудят глобальную стратегию Евросоюза

Центральным вопросом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 19 июня будет глобальная стратегия ЕС по иностранной политике и безопасности Европейского союза, сообщила в понедельник пресс-служба совета, представляя проект повестки дня этой встречи глав МИД ЕС.

"Совет подведет итог реализации глобальной стратегии ЕС почти год спустя после ее презентации на Европейском Совете. По случаю этой дискуссии, совет примет заключения по морской безопасности", - говорится в коммюнике пресс-службы, распространенном в Брюсселе.

Среди наиболее важных тем совещания - борьба против терроризма.

"Министры иностранных дел проведут дебаты по внешним аспектам борьбы против терроризма, которые состоятся в злободневный момент в контексте недавних терактов, совершенных в ЕС и за его пределами. Они примут заключения по борьбе против терроризма", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Отдельно будет обсужден вопрос о сотрудничестве ЕС и НАТО на основании совместного доклада высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Совет также примет заключительный документ по сотрудничеству Европейского союза и Североатлантического альянса.

Главы МИД, кроме того, обсудят ситуацию в Ираке с упором на последние события в стране и ее будущее. Ожидаются заключения по Ираку.

В свете подготовки Европейского Совета 22-23 июня министры иностранных дел рассмотрят внешние аспекты миграции.

"На полях" Совета ЕС в Люксембурге состоится министерское совещание "Восточного партнерства". Главы МИД ЕС и 6 стран этой программы (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) займутся подготовкой саммита "Восточного партнерства", который должен состояться в Брюсселе 24 ноября.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" дипломатический источник, с большой долей вероятности именно этот Совет ЕС продлит на год санкции в отношении России по Крыму и Севастополю.

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Тэги: ЕС, МИД, СОВЕТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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