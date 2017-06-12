Москва и Баку расширяют сотрудничество по многим направлениям, включая туризм - посол РФ в Азербайджане

Посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин отмечает высокий уровень двусторонних отношений между Москвой и Баку.
"Российско-азербайджанские отношения охватывают миллионы людей. Наши отношения основаны на взаимных интересах, уважении суверенитета и укрепления сотрудничества", - сказал В.Дорохин в понедельник на приеме в Баку в честь Дня России.
По его словам, обе страны объединяют не только взаимное сотрудничество, но и дружба между народами.
В.Дорохин отметил расширение сотрудничества между Азербайджаном и Россией в различных сферах, включая туризм.
Министр культуры и туризма Азербайджана А.Гараев также подчеркнул о росте турпотока из РФ. По его словам, за 5 месяцев текущего года Азербайджан посетило порядка 200 тыс. российских туристов.
А.Гараев отметил и роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Мы поддерживаем усилия РФ, как сопредседателя МГ ОБСЕ, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул он.
В рамках приема посол России вручил Орден "Дружбы" владыке, архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому Александру, который отметил высокий уровень религиозной свободы в Азербайджане.
А.Азизов
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