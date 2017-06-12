Казахстан и Азербайджан подготовили "дорожную карту" с целью удвоения взаимного товарооборота, заявил министр энергетики Казахстана, сопредседатель азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Канат Бозумбаев в Баку.

«Во время последнего визита президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан главы наших стран поставили перед нами, как сопредседателями межправительственной комиссии, задачу провести в ближайшее время заседание комиссии, принять всесторонние и всеобъемлющие меры по увеличению товарооборота, улучшению условий для социально-экономического сотрудничества двух стран. Мы с покойным Натигом Алиевым (министром энергетики Азербайджана, скончался на прошлой неделе - ИФ) два месяца интенсивно работали и проработали «дорожную карту», - сказал К.Бозумбаев азербайджанскому госагентству АЗЕРТАДЖ во вторник, посещая могилу Н.Алиева, скончавшегося на минувшей неделе.

"Эта «дорожная карта» позволит нам удвоить товарооборот. В память о нашем старшем друге мы должны добиться того, чтобы в ближайшие годы наше сотрудничество вышло в новый уровень», - отметил он.

Министр подчеркнул, что Натиг Алиев был достойным сыном азербайджанского народа. «Натиг Алиев внес огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, был сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны. Последний раз мы общались 25 мая в Вене на заседании стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. У него были большие планы, он собирался 8-9 июня приехать в Астану на открытие ЭКСПО-2017. К сожалению, судьба сложилась так, что нашего старшего товарища и друга теперь нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Он запомнился нам жизнерадостным и порядочным человеком, человеком, который выполнял свои обещания. Человеком, который мне – своему младшему коллеге всегда помогал мудрым советом. Он был мудрым, опытным, добрым и искренним человеком. Его память навсегда сохранится в наших сердцах», - сказал К.Бозумбаев.

Как сообщалось, глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике "Florence Nightingale", в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Натиг Алиев был похоронен в субботу во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Н.Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.

С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR).

С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.

Н.Алиев являлся автором свыше 100 научных работ, статей, книг.

А.Азизов