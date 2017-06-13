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СНГ 13.06.2017 09:30

Путин заявил, что гордится дочерями, которые занимаются наукой и образованием

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его дочери занимаются наукой и образованием, у них своя семейная жизнь и признал, что он уже является дедушкой.

"Они не занимаются политикой, не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими горжусь", - сказал президент РФ в интервью известному американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну для его документального фильма, первая серия которого будет показана в ночь на вторник на телеканале Showtime. Так российский президент ответил на вопрос о своих дочерях.

В.Путин утвердительно ответил на вопрос о том, является ли он уже дедушкой. При этом, по словам главы государства, встречаться со своими близкими у него получается "очень редко, к сожалению".

Отвечая на вопрос о том, приходится ли ему спорить со своими дочерями или их мужьями, В.Путин сказал: "Бывают и различные (точки зрения - ИФ). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЕМЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]