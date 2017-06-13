Путин заявил, что гордится дочерями, которые занимаются наукой и образованием

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его дочери занимаются наукой и образованием, у них своя семейная жизнь и признал, что он уже является дедушкой.

"Они не занимаются политикой, не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими горжусь", - сказал президент РФ в интервью известному американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну для его документального фильма, первая серия которого будет показана в ночь на вторник на телеканале Showtime. Так российский президент ответил на вопрос о своих дочерях.

В.Путин утвердительно ответил на вопрос о том, является ли он уже дедушкой. При этом, по словам главы государства, встречаться со своими близкими у него получается "очень редко, к сожалению".

Отвечая на вопрос о том, приходится ли ему спорить со своими дочерями или их мужьями, В.Путин сказал: "Бывают и различные (точки зрения - ИФ). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем".