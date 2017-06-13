Президент России Владимир Путин возложил вину за создание "Аль-Каиды" на США.

"Аль-Каида" - это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей", - заявил В.Путин в интервью известному американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

"Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане", - продолжил российский лидер.

По его словам, "американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена (уничтоженный лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен - ИФ), но это все вышло из-под контроля".

"Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", - подчеркнул президент РФ.