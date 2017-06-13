Глава Пентагона предупредил о возможном противостоянии США с Россией и Китаем

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил американских законодателей о возможности возвращения к военной конкуренции между великими державами, имея в виду США, Россию и Китай.
"И Россия и Китай нацелены на основные положения международного порядка, с таким трудом построенного после окончания Второй мировой войны", - говорится в его докладе по бюджету на 2018 год, представленном Комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.
Он отметил, что глобальные устремления и активизация военного строительства РФ и КНР являются рискованными для установившейся после войны ситуации в области международной безопасности.
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