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Дальнее зарубежье 13.06.2017 10:16

Глава Пентагона предупредил о возможном противостоянии США с Россией и Китаем

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил американских законодателей о возможности возвращения к военной конкуренции между великими державами, имея в виду США, Россию и Китай.

"И Россия и Китай нацелены на основные положения международного порядка, с таким трудом построенного после окончания Второй мировой войны", - говорится в его докладе по бюджету на 2018 год, представленном Комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.

Он отметил, что глобальные устремления и активизация военного строительства РФ и КНР являются рискованными для установившейся после войны ситуации в области международной безопасности.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]