Сотрудничество с США в Афганистане отвечает интересам России - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что сотрудничество с США по Афганистану отвечает национальным интересам России.

Первая серия документального фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна с интервью российского лидера вышла в США в понедельник, 12 июня.

"Когда президент Буш вторгся в Афганистан, В.Путин сотрудничал (с США - ИФ) по вопросам этой операции и подготовил базы на Кавказе и в Евразии для того, чтобы американцы наладили поставки в Афганистан", - задал вопрос О.Стоун.

В.Путин ответил, что это "не совсем так".

"Мы не разворачивали для этого никаких новых баз. У нас со времен Советского Союза в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу. Именно для того, чтобы закрыть террористически опасное направление со стороны Афганистана. Но мы поддержали Соединенные Штаты, со своей территории разрешили поставку оружия", - подчеркнул президент России.

"Мы считаем, что это сотрудничество соответствует нашим национальным интересам и это та сфера, где мы можем и должны объединять свои усилия", - отметил он.

Российский лидер добавил, что Москва "снабжала дополнительной информацией специальной, а в том числе разведывательной" Вашингтон.