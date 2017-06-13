Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 22° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

Дальнее зарубежье 13.06.2017 10:27

Сотрудничество с США в Афганистане отвечает интересам России - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что сотрудничество с США по Афганистану отвечает национальным интересам России.

Первая серия документального фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна с интервью российского лидера вышла в США в понедельник, 12 июня.

"Когда президент Буш вторгся в Афганистан, В.Путин сотрудничал (с США - ИФ) по вопросам этой операции и подготовил базы на Кавказе и в Евразии для того, чтобы американцы наладили поставки в Афганистан", - задал вопрос О.Стоун.

В.Путин ответил, что это "не совсем так".

"Мы не разворачивали для этого никаких новых баз. У нас со времен Советского Союза в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу. Именно для того, чтобы закрыть террористически опасное направление со стороны Афганистана. Но мы поддержали Соединенные Штаты, со своей территории разрешили поставку оружия", - подчеркнул президент России.

"Мы считаем, что это сотрудничество соответствует нашим национальным интересам и это та сфера, где мы можем и должны объединять свои усилия", - отметил он.

Российский лидер добавил, что Москва "снабжала дополнительной информацией специальной, а в том числе разведывательной" Вашингтон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, АФГАНИСТАН


Похожие новости


Путин назвал "Аль-Каиду" результатом деятельности "американских друзей" Путин заявил, что гордится дочерями, которые занимаются наукой и образованием Путин считает распад СССР катастрофой из-за 25 миллионов русских, оказавшихся в одну ночь за границей Путин в Кремле награждает госпремиями деятелей искусства и науки Войну России и США "никто бы не пережил", заявил Путин Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]