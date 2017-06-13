Шеф Пентагона не видит стремления России улучшить отношения с США

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что не усматривает стремления России к улучшению отношений с Соединенными Штатами.

"В настоящее время (. . .) я не вижу никаких свидетельств того, что господин Путин хотел бы хороших отношений с нами. Но это не означает, что у нас не может быть точек соприкосновения", - говорится в представленном министром докладе по бюджету на 2018 год комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.

По словам Дж.Мэттиса, Россия "избрала путь конкуренции, стратегической конкуренции с нами, и мы вынуждены поступать с этим в соответствии с нашим видением".

Министр напомнил, что американские и российские эксперты сотрудничают в области исключения возникновения конфликтов США и Россией в Сирии, однако подчеркнул, что на нынешнем этапе серьезного взаимодействия между двумя странами в военной области быть не может.