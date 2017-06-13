Путин: США поддерживали террористов в Чечне

Спецслужбы США оказывали поддержку боевикам в Чечне для дестабилизации внутренней обстановки в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы", - сказал он в интервью известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
По словам президента РФ, "конечно, мы рассчитывали на поддержку, вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы поддерживают террористов".
"У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", - сказал В.Путин.
Российский лидер также заявил, что США тайно осуществляли техническую поддержку и переброску боевиков в Чечне.
На вопрос кинорежиссера о том, что есть ли у России доказательства, что США тайно поддерживали боевиков в Чечне, В.Путин ответил: "Конечно".
"Что касается информационной и политической поддержки, это не нуждается в доказательствах, это было очевидным для всех. Это же публично делалось, открыто", - сказал президент.
"А что касается оперативной поддержи, финансовой, у нас есть такие доказательства, и, более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам", - заявил В.Путин.
"Был даже такой момент, когда я президенту Бушу (Джорджу Бушу-младшему - ИФ) сказал об этом, показал ему, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое", - рассказал президент РФ.
Он отметил, что реакция бывшего президента США на это "была правильной", экс-лидер США тогда "негативно сказал: "Я с этим разберусь"".
"Мы позднее получили по партнерским каналам письмо из ЦРУ, в котором было указано, что наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут это делать дальше. Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, речь идет о террористических структурах и организациях", - сообщил В.Путин.
На ремарку О.Стоуна о том, что это "выглядит как противоречивое поведение", президент отметил, что Россия "уже к этим противоречиям привыкла".
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