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СНГ 13.06.2017 11:13

В МИД Казахстана пока не знают, может ли местом межсирийских переговоров стать курорт близ Астаны

Замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает, что следующий раунд переговоров по межсирийскому урегулированию может состояться в курорте Боровое близ Астаны.

"Может быть, конечно. Я ещё пока не в курсе", - сказал М.Тлеуберди, отвечая на вопрос Интерфакс-Казахстан" о возможности проведения переговоров в Боровом.

Вместе с тем, по дате проведения переговоров информации пока нет, добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]