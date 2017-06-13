В МИД Казахстана пока не знают, может ли местом межсирийских переговоров стать курорт близ Астаны

Замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает, что следующий раунд переговоров по межсирийскому урегулированию может состояться в курорте Боровое близ Астаны.

"Может быть, конечно. Я ещё пока не в курсе", - сказал М.Тлеуберди, отвечая на вопрос Интерфакс-Казахстан" о возможности проведения переговоров в Боровом.

Вместе с тем, по дате проведения переговоров информации пока нет, добавил он.