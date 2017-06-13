Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9053 RUR   0.0299 GBR   2.1544 TRY   0.4842

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 22° Завтра 19° 25° 15 Июн 19° 28° 16 Июн 18° 27°

СНГ 13.06.2017 11:34

В погранслужбе Украины заявляют, что в Европу без виз уже отправились около 3 тыс. граждан страны

Безвизовым режимом с Европой, по состоянию на утро вторника, воспользовалось 2910 граждан Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"По состоянию на 6:00 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 наших соотечественников. Это те, что имели с собой только биометрические паспорта. Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% - в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов", - написал О.Слободян на своей странице в Facebook во вторник утром.

О.Слободян отметил, что есть шесть случаев отказа во въезде: четыре - в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и два - в связи с неподтверждением цели пребывания.

"Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОГРАНСЛУЖБА, ЕС, ВЫЕЗД


Похожие новости


Порошенко определился с новым главой Госпогранслужбы Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]