В погранслужбе Украины заявляют, что в Европу без виз уже отправились около 3 тыс. граждан страны

Безвизовым режимом с Европой, по состоянию на утро вторника, воспользовалось 2910 граждан Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"По состоянию на 6:00 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 наших соотечественников. Это те, что имели с собой только биометрические паспорта. Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% - в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов", - написал О.Слободян на своей странице в Facebook во вторник утром.

О.Слободян отметил, что есть шесть случаев отказа во въезде: четыре - в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и два - в связи с неподтверждением цели пребывания.

"Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - уточнил он.