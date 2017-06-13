Полтавская область Украины заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Председатель Полтавской области Украины Валерий Головко и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев обсудили вопросы сотрудничества.

"На встрече собеседники обсудили перспективы сотрудничества Полтавской области с Азербайджаном. В.Головко отметил, что в настоящее время Полтавщина экспортирует товары в Азербайджан и взамен получает инвестиции. Кроме того, уже есть результаты тесного сотрудничества - внешнеторговый оборот товаров области с Азербайджаном за первый квартал этого года составил $74,6 млн", - отмечает администрация Полтавской ГОА.

Объем экспорта товаров предприятий области на азербайджанский рынок составил $8,2 млн, а объем импорта – $66,4 млн. Объем экспортных поставок продукции увеличился на 63% относительно показателей предыдущего года.

"Иностранные инвесторы вложили больше всего средств в строительство, аренду недвижимости, административное обслуживание, а также сферу розничной торговли. В целом, на территории области работает 11 предприятий с азербайджанскими инвестициями", - отмечается в сообщении.

Кроме того, между Полтавщиной и Азербайджаном тесное сотрудничество в гуманитарной сфере. Партнеры заключили договоры о сотрудничестве между Полтавским университетом экономики и торговли и Бакинским славянским университетом, Государственным экономическим университетом, а также университетом кооперации Азербайджана.

"Только за 2015-2016 годы в Высших учебных заведениях Полтавы обучалось 235 студентов из Азербайджана. Большинство из них (174 человека) – студенты Полтавского университета экономики и торговли. Обучение в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка за последние годы получило 20 студентов из Азербайджана, а еще 41 студент получил знания в Украинской медицинской стоматологической академии", - подчеркивается в информации.

А.Азизов