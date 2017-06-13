Евро подешевел к манату до 1,9053 AZN/ 1 EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июня сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 июня ЦБА установил на уровне 1,9053 манат/1EUR (12 июня – 1,9076 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 июня установил на уровне 0,0299 манат/1RUB (12 июня - 0,0298 манат/1RUB).

Н.Аббасова