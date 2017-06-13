Комитет Европарламента предлагает лишить депутатского иммунитета бывшего президента Литвы Паксаса

Комитет по вопросам права Европарламента (ЕП) предложил лишить депутатской неприкосновенности бывшего президента Литвы, члена ЕП и экс-председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса.

Такое решение комитет принял на закрытом заседании в понедельник вечером, сообщил агентству BNS представитель Европарламента в Литве Робертас Погорелис.

Решение комитета ещё должно быть подтверждено на пленарной сессии ЕП. По словам Р.Погорелиса, голосование по этому вопросу планируется провести в среду.

Весной прошлого года литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р.Паксаса правовой неприкосновенности. Правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.

Предполагается, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р.Паксасом о том, что за взятку в размере почти 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу сооружения нового супермаркета Norfa в Пренай.

Как Р.Паксас, так и Г.Вайнаускас свою вину отрицают и называют дело политизированным.

Р.Паксас - бывший президент Литвы, лишился этого поста в апреле 2004 года в результате импичмента. КС признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил своему финансовому спонсору Юрию Борисову гражданство Литвы.

Р.Паксас больше не может баллотироваться на выборах президента и сейма. Конституционный суд разъяснил, что лицо, отстраненное от обязанностей в порядке импичмента, пожизненно не может исполнять обязанности, требующие конституционной присяги. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, необходимо менять Конституцию.