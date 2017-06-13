Рогозин обсудит с премьер-министром Казахстана двусторонние проекты в области высоких технологий

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетит во вторник Астану, где встретится с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Как сообщил сам вице-премьер, он планирует обсудить ряд возможных совместных проектов в области высоких технологий.

"Будем обсуждать те проекты, которые можно было бы совместно развернуть в области высоких технологий по всей большой зоне Байконура", - сказал Д.Рогозин, выступая на V заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

По его мнению, существует масса возможностей для сотрудничества.

"Это и ремонтные заводы, это и создание микрогенерации на базе авиационных двигателей и многое другое. Это все сегодня будет в Астане обсуждаться", - пояснил Д.Рогозин, отметив, что инициатором этого обсуждения стала двусторонняя межправкомиссия.

Зампред правительства РФ также добавил, что в поездке в Астану его будет сопровождать делегация из представителей крупнейших российских предприятий, в том числе "Вертолетов России", Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации и других.