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СНГ 13.06.2017 12:02

Рогозин обсудит с премьер-министром Казахстана двусторонние проекты в области высоких технологий

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетит во вторник Астану, где встретится с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Как сообщил сам вице-премьер, он планирует обсудить ряд возможных совместных проектов в области высоких технологий.

"Будем обсуждать те проекты, которые можно было бы совместно развернуть в области высоких технологий по всей большой зоне Байконура", - сказал Д.Рогозин, выступая на V заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

По его мнению, существует масса возможностей для сотрудничества.

"Это и ремонтные заводы, это и создание микрогенерации на базе авиационных двигателей и многое другое. Это все сегодня будет в Астане обсуждаться", - пояснил Д.Рогозин, отметив, что инициатором этого обсуждения стала двусторонняя межправкомиссия.

Зампред правительства РФ также добавил, что в поездке в Астану его будет сопровождать делегация из представителей крупнейших российских предприятий, в том числе "Вертолетов России", Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации и других.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, РОГОЗИН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]